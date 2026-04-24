Rumbo al récord: Samuel Marín es el jinete más valioso de este viernes en Tampa Bay Downs

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Este viernes, el jockey venezolano Samuel Marín se quedó con más de la mitad de la jornada de carreras en el hipódromo de Tampa Bay Downs, ubicado en Oldsmar, Florida, donde es virtualmente el campeón de jockeys por segundo año consecutivo a falta de seis programas de carreras para que finalice el meeting de invierno-primavera.

Tampa Bay Downs: Con seis triunfos lo acercan a una marca nueva

Samuel Marín inició el sexteto de victorias en la segunda del programa con el ejemplar She’s a Gamer para el entrenador Kelly Breen, prueba que se corrió por un claiming de $30,500 en distancia de 1.100 metros con registro de 1:03.37. En la tercera que se corrió en distancia de 1.600 metros en pista de grama, se lució encima del ejemplar Revolutionnaire (FR) presentado por Miguel Clement.

Acto seguido, en la cuarta de la cartelera, visitó el parque de vencedores con el ejemplar Yes I Will, que significó una sorpresa en la taquilla con un pago de $11,80 a ganador. Michael Simone fue el encargado de presentar a este ejemplar pupilo de Jane Perry.

El póker de triunfo llegó con las riendas de la yegua Aibell en la quinta del programa para el entrenador Gregory Sacco, en distancia de 1.600 metros con registro de 1:38.86 y un pago de $4.60 a ganador en la taquilla.

Entre tanto, la quinta victoria de la jornada llegó a bordo de Sugar Magnolia (IRE) en la séptima en el orden con un pago de $3,60 a ganador. Presentó Kathleen O'Connell para Justa Victory Stables, LLC. Cerró la jornada de seis triunfos en la octava de la programación con el ejemplar Little Gussie para el entrenador Nicholas Tomlinson.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín, cada vez más cerca del récord

El jinete venezolano Samuel Marín, nativo del Estado Trujillo, sigue con el liderato en el meeting centenario de Tampa Bay Downs que culminará el próximo domingo 3 de mayo, ahora con 141 triunfos, tras los seis conseguidos en la jornada de este viernes, que lo pone más cerca del récord en victorias en una temporada de 147.

En la temporada 2014-2015, el jinete español Antonio Gallardo ganó la estadística de Tampa Bay Downs con la asombrosa cifra de 147 victorias. El europeo superó el registro que dejó el venezolano Daniel Centeno en la campaña 2007-2008, que conquistó con 144 primeros.

Para la reunión de este sábado 25 de abril, Marín tendrá ocho compromisos de las nueve carreras pautadas, y para el domingo lleva nueve en igual número de pruebas confeccionadas.