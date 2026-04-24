Kentucky Derby: Llega el nipón que faltaba "Danon Bourbon" que defiende su invicto en la carrera de las Rosas

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A una semana de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) las caballerizas del hipódromo de Churchill Downs, comienzan el movimiento entre los participantes para estar presente en la carrera más lucrativa para ejemplares de 3 años en Estados Unidos, a correrse el sábado 2 de mayo.

Kentucky Derby: Danon Bourbon ganador del Fukuryu at Nakayama

Danon Bourbon obtuvo su boleto para el Kentucky Derby (G1) a través de Japan Road, donde ganó la última etapa en un tiempo récord para mantenerse invicto en tres carreras. Sin embargo, Danon Bourbon, no cuenta con la misma experiencia que su compatriota japonés Wonder Dean, ganador del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2).

Danon Bourbon, arribó la mañana de este viernes a los establos de Churchill Downs, con miras a su participación en las Rosas. Se une a los invasores Wonder Dean y Six Speed, que forman parte de los 20 clasificados.

Es importante señalar, que Danon Bourbon, fue criado en Estados Unidos, pero que debutó en Japón. Su cría fue por Blue Heaven Farm, la misma ganadería responsable de Tappan Street, el ganador del Florida Derby (G1) del año pasado.

Vendido por $450,000 como potro de un año en Keeneland en septiembre, Danon Bourbon tiene un pedigrí orientado a la Triple Corona de EE. UU. Es de la primera generación de Maxfield, quien ganó $2 millones y se consagró como uno de los principales aspirantes al Derby con su victoria dominante en el Breeders' Futurity (G1) de 2019.