El Derby Winner venezolano luce imbatible en el FHBPA Fillies and Mares Turf de $100,000 

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Un total de once carreras fueron dispuestas para el sábado 25 de abril, de las cuales seis son stakes, que reparten 100 mil dólares cada una. La última de esa cartelera es la FHBPA Fillies and Mares Turf de $100,000, prueba que atrajo a nueve yeguas maduras, entre ellas Souper Zonda con la monta de Sonny León para Mark Casse.

Gulfstream Park: Sonny León con Souper Zonda lista para la victoria

Souper Zonda, defenderá propiedad de Live Oak Plantation, que ganó el Distaff Turf para caballos criados en el estado en Tampa Bay Downs la última vez, llega a este compromiso con cuatro victorias, de las cuales dos han sido en la presente temporada. Sonny León estará en sus hierros y con amplio favoritismo en la línea matutina.

Ashima, de 5 años, propiedad de Wallace Moore Jr., cuya racha de 14 resultados consecutivos entre los tres primeros puestos se rompió en su última carrera, se enfrenta a caballos criados en el estado por tan solo la quinta vez en su vigésimo quinta carrera, buscando recuperarse luego de fallar en su anterior carrera.

Esta hija de The Big Beast cuenta con la monta de Junior Alvarado para la cuadra de Sal Santoro. Ashima colecciona 12 victorias en 24 presentaciones para ganancias de $393.560 para sus propietarios.

El FHBPA Fillies and Mares Turf de $100,000 está programado para las 5:21 p.m. de la tarde, hora venezolana.