Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 24 de abril

La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la cuarta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.
Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida
La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.200m, arena (12:50 p.m. VEN)
- Valiant Honor (6) tiene una gran victoria en distancia similar. Regresa en condiciones para conseguir la victoria.
- Alluring Serenity (2) el lote es parejo como para que logre el triunfo.
- La Dinamita (1) también entran en la contienda como posible sorpresa.
Segunda carrera: 1.600m, grama (1:22 p.m. VEN)
- Municipal (6) tiene buenos aprontes para su debut en este hipodromo. Su pedigrí es el ideal para la distancia.
- King Prince (4) encabeza las apuestas y parece ser otro de los rivales a batir en esta carrera.
- Parnassus (7) también merece ser tenido en cuenta.
Tercera carrera: 1.700m, tapeta (1:54 p.m. VEN)
- Kackpot Cree (2) la carrera es pareja. Tiene una buena figuración. Se le puede presentar la carrera.
- Tonbytone (7) le colocan “Blinkers” implemento que lo hará mejorar para este compromiso.
- Sirfer’s Joy (3) a pesar de sus anteriores carreras, se debe tomar en consideración.
Cuarta carrera: 1.000m, grama (2:27 p.m. VEN)
- Viable Asset (3) se perfila como el rival a batir tras su última actuación en distancia similar la última vez, y podría resultar difícil de vencer.
- Clowning Around (4) es ganador en distancias similares, cuidado que puede lograr su cometido.
- Rockyta (1) también merece ser tenido en cuenta, tras su victoria en distancia similare.
Quinta carrera, 1.200m, arena (3:00 p.m. VEN)
- Big Paradise (3) es ganadora en la distancia, merece ser considerada a pesar de su inactividad. Defiende el dato CLAVE de la jornada.
Sexta carrera: 1.600m, grama (3:32 p.m. VEN)
- Win for the Money (10) ganador de seis carreras obtuvo una meritoria figuración más reciente y ahora ante este nivel gana confianza.
- War Bomber (7) puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación.
- Indecisiveness (2) también merece ser tenido en cuenta.
Séptima carrera: 1.600m, grama (4:04 p.m. VEN)
- Con Compania (2) es ganador de 11 carreras, su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración.
- Grand Mo the First (6) cuidado que el lote le otorga oportunidad al triunfo.
- Flying Liam (3) merece ser considerada seriamente.
Octava carrera; 1.600m, grama (4:36 p.m. VEN)
- Souper Attentive (1) es ganador en distancia similar, cuidado que el cambio de lote lo puede beneficiar.
- Cajun Gold (9) parece ser el rival a batir al regresar al mismo nivel.
- Wearebackyoungman (4) también merece ser tenido en cuenta
Novena carrera; 1.600m, grama (4:36 p.m. VEN)
- Royal Salute (3) es ganador en distancia similar, cuidado que el cambio de lote lo puede beneficiar.
- Always True (8) su última carrera lo califica y parece ser el rival a batir al regresar al mismo nivel.
- Backdoor Royalty (2) también merece ser tenido en cuenta