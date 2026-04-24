Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 24 de abril

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, corresponde a la cuarta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con nueve carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.200m, arena (12:50 p.m. VEN)

Valiant Honor (6) tiene una gran victoria en distancia similar. Regresa en condiciones para conseguir la victoria .

tiene una gran victoria en distancia similar. Regresa en condiciones para conseguir la victoria Alluring Serenity (2) el lote es parejo como para que logre el triunfo.

el lote es parejo como para que logre el triunfo. La Dinamita (1) también entran en la contienda como posible sorpresa.

Segunda carrera: 1.600m, grama (1:22 p.m. VEN)

Municipal (6) tiene buenos aprontes para su debut en este hipodromo. Su pedigrí es el ideal para la distancia.

tiene buenos aprontes para su debut en este hipodromo. Su pedigrí es el ideal para la distancia. King Prince (4) encabeza las apuestas y parece ser otro de los rivales a batir en esta carrera.

encabeza las apuestas y parece ser otro de los rivales a batir en esta carrera. Parnassus (7) también merece ser tenido en cuenta.

Tercera carrera: 1.700m, tapeta (1:54 p.m. VEN)

Kackpot Cree (2) la carrera es pareja. Tiene una buena figuración. Se le puede presentar la carrera.

la carrera es pareja. Tiene una buena figuración. Se le puede presentar la carrera. Tonbytone (7) le colocan “Blinkers” implemento que lo hará mejorar para este compromiso.

le colocan “Blinkers” implemento que lo hará mejorar para este compromiso. Sirfer’s Joy (3) a pesar de sus anteriores carreras, se debe tomar en consideración.

Cuarta carrera: 1.000m, grama (2:27 p.m. VEN)

Viable Asset (3) se perfila como el rival a batir tras su última actuación en distancia similar la última vez, y podría resultar difícil de vencer .

se perfila como el rival a batir tras su última actuación en distancia similar la última vez, y podría resultar difícil de vencer Clowning Around (4) es ganador en distancias similares, cuidado que puede lograr su cometido.

es ganador en distancias similares, cuidado que puede lograr su cometido. Rockyta (1) también merece ser tenido en cuenta, tras su victoria en distancia similare.

Quinta carrera, 1.200m, arena (3:00 p.m. VEN)

Big Paradise (3) es ganadora en la distancia, merece ser considerada a pesar de su inactividad. Defiende el dato CLAVE de la jornada.

Sexta carrera: 1.600m, grama (3:32 p.m. VEN)

Win for the Money (10) ganador de seis carreras obtuvo una meritoria figuración más reciente y ahora ante este nivel gana confianza .

ganador de seis carreras obtuvo una meritoria figuración más reciente y ahora ante este nivel gana confianza War Bomber (7) puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación.

puede tener un buen desempeño después de su reciente actuación. Indecisiveness (2) también merece ser tenido en cuenta.

Séptima carrera: 1.600m, grama (4:04 p.m. VEN)

Con Compania (2) es ganador de 11 carreras, su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración.

es ganador de 11 carreras, su carrera anterior la pone en alto nivel de consideración. Grand Mo the First (6) cuidado que el lote le otorga oportunidad al triunfo .

cuidado que el lote le otorga oportunidad al triunfo Flying Liam (3) merece ser considerada seriamente.

Octava carrera; 1.600m, grama (4:36 p.m. VEN)

Souper Attentive (1) es ganador en distancia similar, cuidado que el cambio de lote lo puede beneficiar.

es ganador en distancia similar, cuidado que el cambio de lote lo puede beneficiar. Cajun Gold (9) parece ser el rival a batir al regresar al mismo nivel .

parece ser el rival a batir al regresar al mismo nivel Wearebackyoungman (4) también merece ser tenido en cuenta

Novena carrera; 1.600m, grama (4:36 p.m. VEN)