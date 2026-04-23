Sin dar ventajas: venezolanos buscan el one-two en el FHBPA Turf de 100 mil dólares este sábado en Palm Meet

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Este sábado 25 de abril, el hipódromo de Gulfstream Park tiene el festival de carreras para los ejemplares criados en la Florida, en su cuarta semana de reunión del Palm Meet o meeting de primavera. Son seis stakes valorados en $100,000 cada uno. Uno de ellos es el FHBPA Turf Stakes, una carrera de stakes de 1 1/16 millas para caballos de 4 años en adelante sobre césped, en la cual han sido inscritos ocho ejemplares de alto nivel competitivo sobre esta superficie.

Gulfstream Park: Profesionales venezolanos a decidir en el FHBPA Turf Stakes

Esta prueba recibió 22 nominaciones, de las cuales solo ocho fueron inscritas, encabezadas por Tank, caballo criado por Arindel y ganador de múltiples carreras importantes, y su compañero de colores Scarecrow, que ha obtenido puestos destacados en carreras importantes. Se enfrentarán por segunda carrera consecutiva en busca de su primera victoria del año en el FHBPA Turf Stakes de $100,000 que se celebrará el sábado en Gulfstream Park.

Tank, de 4 años, hijo de Adios Charlie, entrenado por Carlos David con la monta de Samy Camacho, luego de lograr tres victorias consecutivas a mediados del pasado año, no ha podido conseguir una victoria.

Sin embargo, su última actuación en el Turf Classic Stakes contra caballos criados en el estado en Tampa Bay Downs, donde terminó tercero por medio cuerpo como favorito después de liderar de principio a fin, lo califica como rival potencial para este evento. Tank ha quedado tercero o mejor en 10 de sus 17 carreras, con cuatro victorias.

Scarecrow, que surge como rival, ha corrido solo ocho veces, con dos victorias y dos terceros puestos. Viene de un sexto puesto en el Turf Classic Stakes en Tampa. El hijo de Neolithic presentado por el venezolano Jorge Delgado regresa con Edgard Zayas, en sus hierros.

Esta prueba programada para las 4:36 p. m. (VEN) es la octava de la cartelera, y se corre a dos vueltas en la pista de grama de Gulfstream Park. También están presentes Classic Mo Town, Private Thoughts (Leonel Ramos), Brawn (Rubén Sierra), Tapit Kissit Winit (Sonny León), Adios Cole (Junior Alvarado) y Junction Road; completan la nómina.