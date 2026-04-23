Edgard Zayas regresa sobre Maykomotion para el Sophomore Sprint Stakes de $100,000 en Gulfstream Park

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La séptima carrera de la jornada sabatina en Gulfstream Park tiene como protagonista al Sophomore Sprint Stakes de $100,000, una carrera de seis furlongs para caballos de 3 años con una bolsa de premios de $100,000, que recibió 22 nominaciones; sin embargo, nueve fueron inscritos, encabezada por Maykomotion con la monta de Edgard Zayas, que retorna a la Florida para el entrenador George Weaver.

Gulfstream Park: Ocho son los rivales de Maykomotion

Maykomotion, propiedad de Bona Venture Stables y Bianco Thoroughbreds, ha sido inscrito para el Sophomore Sprint Stakes de $100,000 tras dos triunfos consecutivos. El hijo de Vekoma, entrenado por George Weaver, obtuvo recientemente una victoria por 6 ½ cuerpos en su debut, seguida de un triunfo de punta a punta por dos cuerpos en el Ocala Breeders' Sales Sophomore Stakes del 29 de marzo en Tampa Bay Downs.

El conducido por Edgar Zayas parte como favorito tras sus carreras anteriores con un récord de dos triunfos en tres presentaciones. Su gran enemigo es Rockies Balboa, con la monta de Junior Alvarado, para el entrenador Dale Romans y propiedad de Charles Monfort, America's Pastime Stable y Bloom Racing Stable LLC, tras quedar segundo detrás de Maykomotion.

El Sophomore Sprint Stakes de $100,000 es la séptima carrera de la jornada del sábado en Gulfstream Park, en la que fueron inscritos también Sweeping Shadow (S. Camacho), Diciassette, My Boy Star, Langvad, Project Pat, Wootun y Trelawny. Esta prueba inicia a las 4:04 p. m. (VEN).