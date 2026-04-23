Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 23 de abril

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera cartelera de la cuarta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.
La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 12:50 p.m hora venezolana.
Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.
Primera carrera: 1.700m, tapeta (12:50 p.m. VEN)
- Sister Slew (1) tiene una buena figuración en este lote similar. Baja de grupo y esto puede ayudar a sus posibilidades.
- Turkish Flame (7) parece ser el rival a batir tras quedar segundo en su último partido y haber obtenido buenos resultados en sus últimas participaciones.
- Tiger Eye Pearl (3) merece ser tenido en cuenta.
Segunda carrera: 1.700m, grama (1:21 p.m. VEN)
- Hands Of Time (2) es ganador en distancia similar ante un lote más cómodo. Pero su chance es lógico.
- Landman Friday (3) terminó tercero en su última carrera, lo que lo convierte en el rival a batir.
- The Brigade (4) quedó segundo en su última carrera y anda en forma impresionante para esta carrera.
Tercera carrera: 1.400m, arena (1:54 p.m. VEN)
- Late Night Text (7) sus anteriores carreras la califican para este compromiso, y lo puede hacer muche mejor en este nuevo establo.
- Delightfully (2) debuta con una cuota muy favorable y podría ser difícil de batir en su primera carrera.
- Nahla (5) terminó en un meritorio segundo puesto la última vez y merece ser considerada.
Cuarta carrera: 1.100m, tapeta (2:26 p.m. VEN)
- Breezey Bella (4) ganó de forma impresionante en esta misma distancia la última vez y se perfila como la favorita con dos victorias recientes.
- May Mischief (5) baja de categoría tras una actuación decepcionante en una carrera de iniciación y podría recuperarse.
- Windrush (8) ganó con solvencia en una distancia más corta recientemente y merece ser considerada.
Quinta carrera, 1.600m, grama (2:58 p.m. VEN)
- ZARAFA (4) se perfila como la favorita tras finalizar tercera en su debut sobre una distancia más corta en este mismo hipódromo la última vez. Defiende la jugada CLAVE de la jornada.
Sexta carrera: 1.600m, arena (3:30 p.m. VEN)
- Alluring Serenity (7) terminó tercera en una distancia más corta aquí la última vez, y el aumento de distancia podría beneficiarle.
- Pretty Geisha (6) ganó en esta misma distancia la última vez y podría repetir.
- Horseplay (3) quedó segunda en su última carrera que la acredita para este compromiso.
Séptima carrera: 1.000m, tapeta (4:02 p.m. VEN)
- Fulanito (6) es múltiple ganador en estas distancias y tiene potencial a pesar de sus más recientes.
- Surf's Up (8) podría recuperarse de su decepcionante actuación en su última carrera.
- Rachel's Coach (7) también merece ser tenido en cuenta.
Octava carrera; 1.500m, grama (4:35 p.m. VEN)
- Stop Judging (8) la carrera es abierta para una sorpresa. Aseguren con el mayor número de ejemplares. Baja de categoría y lo pude hacer mejor.
- Senta Says (7) baja de categoría tras un desempeño decepcionante y podría beneficiarse del descenso de grado.
- Come On Poppi (3) terminó segunda la última vez y ha sido constante en sus recientes actuaciones.
- World Builder (1) ha demostrado su capacidad con buenos resultados en ocasiones anteriores.