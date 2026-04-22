El duelo de la semana: Instability vs. Teddy's Rocket se enfrentan en el Woodhaven Stakes de $150,000

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Un total de ocho potros de segundo año en carreras están inscritos para la cuarta carrera del sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York. Prueba reservada para el Woodhaven Stakes de $150,000 en distancia de 1,600 metros en pista de grama, en donde Instability y Teddy's Rocket se presentan como el “match de la semana” en el circuito ubicado en Ozone Park.

Acueduct: Instability y Teddy's Rocket, un match que promete

El Woodhaven Stakes de $150,000 tiene como principal protagonista a Teddy's Rocket, que hará su debut de temporada en este evento, una carrera de una milla sobre césped interior para el entrenador Miguel Clement. El hijo de Liam's Map cuenta con la monta de Manny Franco; reaparece luego de llegar cuarto en el Summer Stakes (G1) en septiembre en el hipódromo de Woodbine.

Mientras que el pensionado Chad Brown, cinco veces ganador del premio Eclipse, presentará a Instability con la monta de Flavien Prat, ganador de una carrera para debutantes en Tampa Bay Downs, intentará darle a su entrenador su tercera victoria en este evento. Antes lo hizo con Unanimous Consent (2022) y Belouni (2023). Brown inscribió también a Growth Equity.

El Woodhaven Stakes es la cuarta de la programación y está pautada para iniciar a las 2:40 p.m. hora venezolana. La nómina completa es la siguiente: Instability (IRE), Casa Cielo, Teddy’s Rocket, Blackmail, Blue Forty Two, Longshoreman, Blinging It Back y Growth Equity, que está inscrito como (MTO) Main Track Only, es decir, si la pista cambia a arena, participa.