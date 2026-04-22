Emisael Jaramillo repite sobre Take a Breath (GB) para el Royal Heroine Stakes (G3) por 100 mil dólares

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La jornada de este sábado 25 de abril en el hipódromo de Santa Anita Park, trae consigo una programación de nueve carreras en la que incluye el Royal Heroine Stakes (G3) por 100 mil dólares en distancia de una milla en pista de grama. Prueba que atrajo a nueve yeguas maduras, que la encabeza la británica Take A Breath con la monta del jinete venezolano Emisael Jaramillo.

Santa Anita Park: Emisael Jaramillo por su segunda carrera graded stakes en este meet

La última carrera del sábado (novena) en Santa Anita Park, fue reservada para el Royal Heroine Stakes (G3T) por 100 mil dólares en 1,600 metros, en la que Take A Breath, ganadora del Santa Ana Stakes (G3) del mes pasado, y May Day Ready, ganadora de carreras de grado y recién llegada a California bajo la tutela del entrenador Richard Mandella, encabezan a este grupo competitivo.

Take A Breath con Emisael Jaramillo en el Santa Ana Stakes (G3) remontó para ganar por una nariz y conseguir su primera victoria en una carrera de stakes. Entrenada por Mark Glatt, Take A Breath es una potranca de 4 años, hija de Bated Breath, es propiedad de Chivalry Thoroughbred Racing y Rancho Temescal Thoroughbred Partners.

Sus principales rivales son; May Day Ready y Grand Slam Smile. May Day Ready, que se unió al establo de Mandella tras haber estado anteriormente en el este con el entrenador Joseph Lee. La hija de Tapit, no ha corrido desde octubre, cuando no logró figurar en el Valley View Stakes (G2) en Keeneland. Anteriormente, en 2025, May Day Ready ganó el Lake Placid Stakes (G2) y fue cuarta en el Belmont Oaks (G1), ambos en Saratoga. Cuenta la monta de Antonio Fresu en su debut local.

Grand Slam Smile, entrenada por Sean McCarthy, llegó segunda en el Buena Vista Stakes (G2), detrás de Thought Process. La cincoañera, tiene 18 actuaciones, en 11 victorias, 6 segundos y 2 terceros, con ganancias de $912,120, y tendrá su jinete habitual William Antongeorgi III.

El Royal Heroine Stakes (G3) está programado para la novena de la cartelera e inicia a las 8:09 p.m. hora venezolana. Y la nómina es la siguiente: Innovative, Tirupati, A Thousand Miles, Ripassare, May Day Ready, Rosie Jeeks, Watchtower, Take A Breath, y Grand Slam Smile.