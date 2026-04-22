Javier Castellano con Just Basking llegan para el cierre de temporada en Keeneland en el Bewitch Stakes (G3T) de $350,000

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Este viernes 24 de los corrientes llega el cierre del Sprint Meet en Keeneland con una programación de diez carreras, entre ellas el Bewitch Stakes (G3T) de $350,000 en la cual nueve yeguas maduras se enfrentarán en la última carrera de stakes de grado de la temporada de primavera el circuito ubicado en Lexington, Kentucky. Esta prueba la encabeza Just Basking con la monta de Javier Castellano.

Keeneland: Just Basking y Speed Shopper encabezan al grupo de nueve femeninas

Finaliza la temporada primaveral en Keeneland, con la disputa del Bewitch Stakes (G3T) de $350,000 en 1 1/2 millas (2,400m) que incluye a cinco ganadores de carreras de grado, encabezados por Just Basking y Speed Shopper, que encabezan este pelotón de nueve participantes.

Just Basking ganó el The Very One Stakes (G3T) de 1 3/8 millas el 28 de febrero en Gulfstream Park, y Speed ​​Shopper el Christophe Clement Stakes (G3T) del 24 de enero, también en Gulfstream. En su esfuerzo más reciente, la pareja terminó en un meritorio cuarto y tercer lugar, respectivamente, detrás de Sultana en el Orchid Stakes (G3T) del 28 de marzo.

Venencia, ganadora del Dowager Stakes (G3T) del año pasado, buscará volver a la senda del triunfo con el entrenador Saffie Joseph, Jr. que no ha ganado en sus últimas tres carreras, terminando sexta en su más reciente esfuerzo: The Very One Stakes.

Entre las competidoras destacadas se encuentra Mrs. Astor, ganadora de tres carreras de grado, es presentada por James Thomas con la monta de José Luis Ortiz. Literate, doble ganadora de carreras de stakes en Turfway Park, llega con Irad Ortiz Jr. en los hierros para Brad Cox. Mientras que la otra clasificada es Way to Be Marie, ganadora consecutiva del Tom Benson Memorial Stakes para Eddie Kenneally con Luis Sáez en la silla.