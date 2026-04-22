Gulfstream Park: Seis carreras para criados en Florida repartirán $600,000 este sábado

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Este sábado 25 de abril llega al hipódromo de Gulfstream Park, seis carreras de caballos criados en Florida serán los protagonistas para una bolsa de premios de 600.000 dólares dentro de una cartelera de 11 competencias. Un total de 108 ejemplares fueron inscritos para los seis stakes programados que forman parte de la Florida Horsemen's Benevolent and Protective Association (FHBPA).

Gulfstream Park: Seis stakes para 600 mil dólares

La jornada del sábado en Gulfstream Park inicia a las 12:50 p.m. hora venezolana con un grupo de once competencias, seis de las cuales fueron reservadas para el Florida Horsemen's Benevolent and Protective Association (FHBPA), a partir de la sexta carrera en el orden de la cartelera, de esta manera:

FHBPA Fillies and Mares Sprint Stakes, 1,300 metros en arena

FHBPA Sophomore Sprint Stakes, 1,200 metros en arena

FHBPA Turf Stakes, 1,700 metros en grama

FHBPA Sophomore Fillies Sprint Stakes, 1,200 metros en arena

FHBPA Sprint Stakes, 1,300 metros en arena

FHBPA Fillies and Mares Turf Stakes, 1,600 metros en grama

Estas competencias tendrán un valor de $100,000 en premios a repartir cada una.