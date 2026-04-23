Mystic Lake busca la victoria en el FHBPA Fillies and Mare Sprint Stakes de $100,000 

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Este sábado 25 de abril llega al hipódromo de Gulfstream Park; seis carreras de caballos criados en Florida serán los protagonistas para una bolsa de premios de 600.000 dólares dentro de una cartelera de 11 competencias. El festival de Florida Horsemen's Benevolent and Protective Association (FHBPA) comienza con la Fillies and Mare Sprint Stakes de $100,000 en 1,300 metros.

Gulfstream Park: Mystic Lake contra seis rivales en el primer stakes de la tarde

Para esta carrera, el entrenador Saffie Joseph Jr. nominó a R Disaster y Mystic Lake, pero el líder de la Florida se decantó por Mystic Lake para competir en el FHBPA Fillies and Mare Sprint Stakes de $100,000, una carrera de 6 ½ furlongs (1,300 m) para yeguas mayores.

Mystic Lake, de 5 años, hija de Mo Town, terminó sexta en el Madison Stakes (G1) la última vez en el hipódromo de Keeneland, prueba que tuvo como protagonistas a Eclanat y Grand Job, antes de ganar un Handicap y el Minaret Stakes en Tampa Bay Downs, ha ganado 13 de 24 carreras y surge como la principal candidata a la victoria con la monta de Micah Husbands.

Nic's Style, por su parte, propiedad de Rousseau Racing, que ganó el Hurricane Bertie en 2025, viene de tres segundos puestos consecutivos durante el Championship Meet para el entrenador del Salón de la Fama Bill Mott y contará con la monta de Junior Alvarado.

El FHBPA Fillies and Mare Sprint Stakes es la sexta de la programación e inicia a las 3:31 p.m. Ven, y la nómina la completan Girvin Star, Poiema, Just a Philly, Happy Ride y Love Actually.