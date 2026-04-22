Sonny León se erige como el más destacado del miércoles en Tampa Bay Downs

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El hipódromo de Tampa Bay Downs comenzó su penúltima semana de acción, este miércoles con una programación de nueve carreras donde el jockey profesional venezolano Sonny León fue uno de los más destacados al conseguir dos victorias en seis de sus montas cumplidas.

Estados Unidos: Sonny León con dos victorias este miércoles en Tampa Bay Downs

La primera de las victorias de León de este miércoles la logró en la séptima prueba de la tarde, en un Starter Optional Claiming de $36.000 para potras de tres años, donde el venezolano haría ganar a la tresañera La Rodada, pensionada del entrenador Huber Domínguez en recorrido de 1.600 metros en la grama.

La potra ganó la prueba de punta a punta y dejó parciales de 23’46 en los primeros 400 metros, 47’71 en la primera media milla, 1:12.29 en los tres cuartos de milla y un tiempo final de 1:24.56 para un remate de 12,62 en los 400 metros finales, dejó dividendos de $8.20 a ganador, $3.80 el place y $2.60 el show.

Para La Rodada fue su segunda victoria del año en cinco presentaciones que ha cumplido en el 2026, la cuaL es una hija del semental Battalion Runner en Laughnig Lass por Practical Joke, nacida el 15 de marzo del 2023.

Luego, en la novena y última carrera de la tarde de carreras, se disputó un Maiden Claiming de $23.000 para potras de tres años, en recorrido de 1.600 metros en grama, en al cual, Sonny León ganaría con Miami Style, pensionada de Joseph Orseno con un tiempo oficial de 1:38.91 y generó pagos de $5.20 a ganador, $2.60 el place y $2.20 el show.

Con estos triunfos, Sonny León se colocó a dos triunfos de su colega Sammy Camacho de ser el segundo más ganador del meeting, donde su compatriota Samuel Marín aseguró su segundo trofeo de manera consecutiva.