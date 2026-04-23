La Breeders’ Cup llega a Suramérica: se corre el Gran Premio Pamplona (G1) en Perú

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana llega la etapa sudamericana de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In (ganas, estás adentro). Este domingo 26 de abril, se efectuará el Gran Premio Pamplona (G1) en el Hipódromo de Monterrico en Lima, Perú, que además tendrá el Gran Premio Latinoamericano (G1) por séptima vez. Una tarde pletórica en donde convergerá lo mejor del pueblo inca.

Breeders’ Cup: 14 potras se disputan un cupo a la Filly & Mare Turf (G1T) de $2 millones

Este domingo llega la Breeders’ Cup Series Challenge “Win and You’re In” al hipódromo de Monterrico, Perú, con una clasificatoria directa para la Filly & Mare Turf (G1T) de $2 millones a disputarse el 30 y 31 de octubre en Keeneland.

El Gran Premio Pamplona (G1) en distancia de 2,000 metros, que originalmente se corre en junio, fue adelantada su fecha, para correrse junto a la máxima gesta de Suramérica, el Gran Premio Latinoamericano (G1) en su edición 42, en donde el país inca servirá como anfitrión por séptima vez.

Un grupo de 14 yeguas tiene la oportunidad de quedarse con un cupo directo para la serie de Campeonato de Criadores en Estados Unidos. Entre ellas, Compasión, hija de Southdale, de tres años y propiedad de Stud Juan De Arona, encadenó cuatro victorias consecutivas en la segunda mitad de 2025, incluyendo tres triunfos en carreras de grupo, entre ellos el Clásico Oscar Berckemeyer Pazos (G3). Cuenta con la monta del jinete Nilton Guevara para Carlos Gastañera.

Mientras tanto, Se Va Colando (ARG), del Stud Het Set, hija de Treasure Beach (GB), busca su tercera victoria consecutiva y cuarto triunfo en sus últimas cinco salidas, con un segundo lugar detrás de Compasion en esa carrera de grupo 3 de octubre. El jinete Huber Bocanegra regresa para montar para J. Suárez Villarroel.

La programación de este domingo en Perú consta de 12 carreras, que inician a las 11:30 a. m. (Ven). El Gran Premio Pamplona (G1) en distancia de 2,000 metros en posta de grama es la novena en el orden, y que sirve de antesala para la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano (G1). Hora de partida de este evento clasificatorio para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1T): 3:40 p.m. hora venezolana.