Victoria de líderes: Marín y Ávila suman juntos en Tampa Bay Downs

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La tarde de este miércoles comenzó la penúltima semana de acción en el meeting de Tampa Bay Downs, con una agenda de nueve carreras, donde el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila y el jockey criollo Samuel Marín se unieron para ganar una de las carreras de la tarde de este miércoles.

Estados Unidos: Líderes del meeting se unen para ganar en Tampa Bay Downs

En la tercera carrera de este miércoles en el hipódromo de Tampa Bay Downs, se disputó un claiming de $20.500 para yeguas de cuatro y más años en distancia de 1.640 metros en arena, donde la victoria la alcanzó Classy Disposition, presentada por Juan Carlos Ávila y montada por Samuel Marín.

Los parciales de la competencia fueron marcados en 25’36 en los primeros 400 metros, 50’30 en la media milla, 1:15.50 para los 1.200 metros, y 1:40.89 para la milla y terminar en 1:43.47 en la distancia antes mencionada con un remate de 2,28 en los metros finales.

Classy Disposition es una cincoañera, producto del semental Flameway en la matrona Sweet Disposition por Forestry, la cual logra su primer triunfo en seis presentaciones que ha hecho en el año y la cuarta en 20 carreras que ha participado, para su propietario, MVelaszo Investments.

Para el entrenador venezolano Juan Carlos Ávila fue su triunfo 40 del meeting y para el látigo venezolano Samuel Marín, su lauro 135, para colocarse a 12 del récord de Antonio Gallardo de 147 que dejó hace diez años.