El jinete Atleta Meridiano 2025 lleva una imperdible en la FHBPA Sprint Stakes por 100 mil dólares

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La jornada del sábado 25 de abril se corren las FHBPA exclusivas para los ejemplares criados en Florida. Seis carreras stakes de 100 mil dólares cada una están en juego. Una de ellas es el FHBPA Sprint Stakes de $100,000, en distancia de 1,300 metros para caballos de 4 años en adelante, que atrajo a 23 nominados, incluyendo a Damon's Mound con la monta de Junior Alvarado para Bill Mott, que enfrentará a ocho rivales que fueron inscritos finalmente.

Gulfstream Park: Junior Alvarado con Demon’s Mound rumbo a la victoria

Un total de ocho ejemplares fueron inscritos en el FHBPA Sprint Stakes por 100 mil dólares, en la cual el jinete Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, tiene la gran oportunidad de visitar el parque de vencedores con el ejemplar Demon’s Mound, propiedad de Cliff Love y Michele Love, un ganador de múltiples stakes de grado que viene de una victoria en el Sprint Stakes para caballos criados en el estado en Tampa Bay Downs.

Entrenado por el miembro del Salón de la Fama Bill Mott, el hijo de 5 años de Girvin regresa con una campaña de ocho victorias, dos de ellas esta temporada en tres presentaciones. Totaliza más de un millón de dólares en ganancias para Love, Cliff y Love, Michele.

En esta prueba fueron inscritos Classic of Course, Carambaso, Hurricane Nelson, Nothingsubtle, Joey Muscles, Flood Zone y Neshume, que completan la nómina del FHBPA Sprint Stakes pautada para la décima de la jornada, y que inicia a las 4:49 p.m. hora venezolana.