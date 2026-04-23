Mythical del venezolano Jorge Delgado reta a Tessellate en la Sophomore Fillies Sprint Stakes

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La carrera FHBPA Sophomore Fillies Sprint Stakes, dotada con 100 000 dólares y disputada sobre seis furlongs para potrancas de 3 años, recibió 17 nominaciones.

Mythical y Tessellate, que destacan sobre las nueve yeguas inscritas finalmente para este compromiso el sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, donde se desarrolla el Palm Meet de primavera sobre el óvalo ubicado en Hallandale Beach.

Gulfstream Park: Mythical va con todo por estos 100 mil dólares

La novena competencia del sábado fue reservada para el Sophomore Fillies Sprint Stakes de $100,000 en recorrido de 1,200 metros en pista de arena, que atrajo a nueve potrancas de segundo año en carrera. Mythical, entrenada por el venezolano Jorge Delgado y que es guiada por Edgard Zayas, usará esta prueba para futuras actuaciones.

La hija de St. Patrick’s Day viene de una victoria en el Any Limit de $120,000 el pasado 14 de marzo aquí, que significó su sexta victoria (cuatro en stakes) en ocho presentaciones con una producción de $624,615 para su propietario Arindel.

Tendrá como máxima contendora a Tessellate, ganadora de dos stakes; llega a esta carrera luego de una victoria aplastante en el Stonehedge Farm South Sophomore Fillies de 100.000 dólares para yeguas criadas en el estado en Tampa Bay Downs.

La hija de McKinzie, entrenada por Saffie Joseph Jr., contará con los servicios del jinete Micah Husbands.

El Sophomore Fillies Sprint Stakes también tendrá en su partidor a Winplaceandshow, Love Like Lucy, Flowko, Tosca, Unfaithful Rose, La Chismosa y Don’t Do It Lucy. La partida está indicada para las 4:19 p.m. hora venezolana.