Los legendarios entrenadores Christophe Clement y John Shirreffs serán exaltados al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Como es tradicional cada año, el Museo Nacional de las Carreras y Salón de la Fama ubicado en Saratoga Springs, Nueva York, tendrá su ceremonia de inclusión de nuevas figuras equinas y humanas, que representaron un aporte trascendental para la industria del hipismo en Estados Unidos.

Once nuevos miembros ahora formarán parte del sitio donde la inmortalidad puede verse y sentirse, a partir del venidero 7 de agosto, fecha en la cual se hará la ceremonia de manera oficial en el famoso pabellón de ventas de Fasig-Tipton Humphrey S. Finney Sales.

Dos entrenadores históricos serán exaltados

El francés Christophe Clement y el estadounidense John Shirreffs, fueron resultados elegidos para formar parte -de manera póstuma- del Salón de la Fama. Clement falleció en 2025 y fue ganador de 2,576 carreras en Norteamérica, mientras que Shirreffs murió este año y dejó registro de 113 eventos de grado.

Ambos decesos, causaron un profundo impacto en la comunidad hípica, pues representaban jerarquía, sapiencia y en especial pasión por los purasangres. A ellos se le suman otros ejemplares, en especial un recordado campeón sprinter, que hasta una avanzada edad ganó importantes competencias.

Nos referimos a Kona Gold, el extraordinario hijo de Java Gold que a sus 6 años de edad fue galardonado con el Premio Eclipse como mejor velocista de Estados Unidos. Kona Gold también implantó récord de pista en un evento de Breeders’ Cup. Su campaña fue de 30 actuaciones con 14 primeros y $2,293,384 en premios.

Otros ejemplares y personajes que también fueron elevados a la categoría de “inmortales del hipismo” son: el caballo Gulch, campeón sprinter en 1988; Mongo, campeón gramero maduro con 16 eventos selectivos en su haber; David A. Whiteley, entrenador con 25 años de trayectoria, ganador del Belmont Stakes de 1979 con Coastal; el Príncipe Khalid bin Abdullah, factor primordial del Juddmonte Farms; Dr. Robert Copelan, pionero de la cirugía equina y uno de los 11 miembros fundadores de la Asociación Americana de Practicantes Equinos; Seth W. Hancock, representante de la dinastía de los Hancock, propietarios del Claiborne Farm; G. Watts Humphrey Jr., criador y presidente de la junta directiva de Churchill Downs y Joseph E. Widener, propietario y criador, de los llamados “Pilares del Turf”, socio de Hialeah Park, uno de los hipódromos más populares de la costa este.