Kentucky Derby: Mira los primeros galopes de The Puma en Churchill Downs con este jinete venezolano

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La preparación de los ejemplares que correrá en el Kentucky Derby (G1) número 152 del venidero primer sábado de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, continúa a todo vapor. Jinetes, entrenadores y personal de establos, tienen un álgido movimiento día y noche, en procura de tener a los purasangres a tono.

Dentro del grupo de contendientes que están en la pista, el potro The Puma, pensionado de Gustavo Delgado, sale al reconocimiento de la arena kentuckiana este jueves 23 de abril en horas de la mañana. Cpn la compañía de un pony, el hijo de Essential Quality tuvo a un reconocido jockey venezolano en su lomo y no es precisamente el que lo conducirá: Javier Castellano.

The Puma y su primera vez en Churchill Downs

El ganador del Tampa Bay Derby (G3) que llevará la misma dupla de Mage, triunfador en la carrera de las rosas en 2023, estuvo en la pista con Carlos Andrés Olivero en el sillín. El ejemplar hizo su recorrido por la parte externa, mientras rivales como Chief Wallabbee, Intrepido, Pavlovian y hasta el ganador del año pasado, Sovereignty, recorrían a todo galope el icónico trazado de Churchill Downs.

The Puma llegó el martes al óvalo de la ciudad de Louisville procedente de Florida. Es uno de los participantes del cual ha tenido atención especial de los medios de comunicación hípicos, pues así como los profesionales involucrados, parte de sus allegados también estuvieron relacionados con Mage, hace tres años.

Tanto Gustavo Delgado como su hijo Gustavo Delgado Jr. y los propietarios OGMA Investments LLC, JR Ranch y el High Step Racing LLC, aguardan por el sorteo de las gateras que será el próximo sábado. Mage salió por el puesto 8 en 2023 y logró la victoria. ¿Le tocará a The Puma el mismo lugar de salida?