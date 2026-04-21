Kentucky Derby: El pupilo de Gustavo Delgado llega a Churchill Downs para la gran carrera

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El próximo sábado 2 de mayo, las miradas del mundo se posarán sobre el hipódromo de Churchill Downs ubicado en la ciudad de Louisville, para disfrutar de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), en recorrido de 1 1/4 millas (2,000 metros) en pista de arena y $5,000,000 en premios.

Este martes 21 de abril, llega uno de los participantes que goza de un gran favoritismo sentimental, pues sus allegados ya conocen lo que es saborear la gloria en la competencia más importante de América. Se trata de The Puma, entrenado por Gustavo Delgado Socorro, que será montado por Javier Castellano, la misma dupla de Mage, triunfador hace tres años.

The Puma arriba a Churchill Downs para las rosas de mayo

El hijo de Essential Quality en Eve of War, llega al área de establo del icónico circuito kentuckiano, a falta de 12 días para el evento. Su campaña es de cuatro actuaciones con un primero, dos segundos y un tercero para $442,280 en premios.

Escoltado por Gustavo Delgado Jr., The Puma es bajado del transporte que lo llevó y ahora comienza el proceso de acondicionamiento. El potro propiedad de OGMA investments LLC, JR Ranch y High Step Racing LLC, estuvo en Gulfstream Park donde participó en su último compromiso el 28 de marzo, en el Florida Derby (G1), prueba en la cual cayó derrotado a nariz de Commandment.

Su único triunfo fue nada más y nada menos que en el Tampa Bay Derby (G3) sobre Further Ado, que a la postre se llevó en abril el Toyota Blue Grass Stakes (G1) en Keeneland. En esa competencia, el ejemplar demostró coraje al surgir en el tramo final de la prueba, gracias a la eficiente conducción de Javier Castellano.

Un nuevo capítulo en la historia profesional de Gustavo Delgado se abre, pues de oficializarse su participación en el momento del sorteo de los puestos que será este lunes 27 de abril, sería la cuarta intervención del trainer marabino.