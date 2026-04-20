Kentucky Derby: Así fue el trabajo de Chief Wallabee con el Atleta Meridiano en el lomo

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Los potros continúan con sus mañanas de entrenamientos en la pista del óvalo de Churchill Downs, y uno de ellos, es el más reciente ingreso de los purasangres a participar, Chief Wallabee, pensionado del Hall of Fame y Eclipse Winner, Bill Moot y el cual es montado por el astro venezolano Junior Alvarado.

Estados Unidos: Chief Wallabee trabajo con la monta de Junior Alvarado

Uno de los ejemplares que trabajó la mañana de este lunes en el recinto de Churchill Downs, fue el potro Chief Wallabee, el cual hizo un recorrido de 1.000 metros y dejó un parcial de 1:00.00 briseados, para ser el segundo mejor tiempo de la mañana de trabajos en el óvalo mencionado.

El trabajo del ejemplar lo realizó con el implementó Gríngola (G), cómo ha venido haciéndolo desde que comenzó su preparación en Payson Park Trainning Center en Florida. Debemos recordar que el purasangre en un producto del semental Constitution en la yegua A la Lucie por Medaglia D’Oro, el cual ha ganado una de tres competencias, y viene de llegar segundo en el Fountain of You y tercero en el Florida Derby, ambos ganados por Commandment.