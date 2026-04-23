Kentucky Derby: Renegade prepara su viaje luego de su briseo esta mañana en Florida

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A nueve días de la carrera más famosa del mundo, el Kentucky Derby (G1), que llega a su edición 152 el próximo sábado 2 de mayo, en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky, el ejemplar Renegade, uno de los grandes favoritos para ganar las Rosas y también el Preakness Stakes (G1), ejercitó la mañana de este jueves en Palm Beach Downs, Florida.

Kentucky Derby: Renegade realizó su trabajo final

Renegade, hijo de Into Mischief en Spice Is Nice por Curlin, durante la mañana de este jueves en el Centro de Entrenamiento de Palm Beach Downs, Florida, ganador del Arkansas Derby (G1), realizó su trabajo final para la carrera más importante de Norteamérica y del mundo, el Kentucky Derby (G1), a correrse la próxima semana.

Renegade, que llevará la monta de Irad Ortiz Jr. para Todd Pletcher, ejercitó 800 metros en 50.94 a la par de Powershift (adentro en el video). Antes de este ejercicio, el ganador de dos carreras y más de un millón de dólares para sus conexiones Low, Robert, Low, Lawana L. y Repole Stable, realizó un trabajo similar de 800 metros en 48.87, el tercero más veloz del 16 de abril.

Renegade tiene previsto partir mañana a Kentucky, para preparar sus ajustes y/o galopes rumbo a las Rosas del Derby.