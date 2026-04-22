Renegade es el primer favorito para la jugada a futuro del Preakness Stakes (G1)

Suscríbete a nuestros canales

La edición 151 del segundo clásico de la Triple Corona del hipismo en Estados Unidos, el Preakness Stakes (G1), será el venidero sábado 16 de mayo en una edición especial, pues el hipódromo de Laurel Park, albergará por primera vez la competencia.

Al igual que el Kentucky Derby (G1), existirá la opción de Apuestas a Futuro para la denominada “Joya del Medio”. El Maryland Jockey Club ha organizado esta modalidad, la cual comenzará el próximo viernes 24 de abril a las 12:00 del mediodía (ET) y cerrará el día de la carrera de las rosas, sábado 2 de mayo, a las 6:00 p.m. (ET).

Las opciones y el favorito en esta apuesta a futuro

Con cuarenta opciones que estarán disponibles, desde el viernes se podrá apostar solamente a Ganador, con cotizaciones que resultan bastante jugosas. El favorito, tanto de manera individual como general, es el potro Renegade, el cual será montado por Irad Ortiz Jr. y que ofrece 10-1.

Ganador del Arkansas Derby (G1) el pasado 28 de marzo, Renegade está invicto en 2026 en dos actuaciones y de por vida posee campaña de 5-2 y $1,031,500. Su entrenador es Todd Pletcher.

Taj Mahal, del establo de Brittany Russell que ganó el pasado sábado el Federico Tesio Stakes en Laurel Park, Further Ado, triunfador en el Toyota Blue Grass Stakes (G1) y Crude Velocity, tienen cada uno el mismo momio de 12-1.

Otros ejemplares que secundan en las proporciones a los mencionados anteriormente, son Cherokee Nation, Commandment, Desert Gate y Iron Honor, todos ellos con un 15-1 inicial. En cambio, la opción 40 que es la de Todos los otros potros de 3 años y más edad, tiene también un 15-1 de por medio.