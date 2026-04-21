Terremoto en la Triple Corona: Churchill Downs compra los derechos del Preakness Stakes G1

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El mundo del hipismo vive una jornada histórica. Churchill Downs Incorporated, la empresa matriz del legendario Derby de Kentucky, cerró un acuerdo definitivo para la adquisición de la propiedad intelectual del Preakness Stakes y el Black-Eyed Susan. Así lo han hecho conocer la mañana de este martes mediante un comunicado en la cuenta de X @DerbyMedia, principal medio de información del Kentucky Derby G1.

Estados Unidos: Churchill Downs Incorporated conprá por una cifra millonaria los derechos de propiedad del Preakness Stakes G1

La transacción alcanzó un precio de 85 millones de dólares. Con este movimiento estratégico, la compañía asegura el control sobre los nombres, marcas y derechos comerciales de la segunda gema de la Triple Corona. De esta manera, la empresa asegura tener la continuidad de los dos pasos de la triple corona y trabajar con el fin de aumentar los valores y activos de los dos pasos de la triada para purasangres de carreras en Estados Unidos.

«Esta adquisición añade una de las marcas más icónicas del deporte estadounidense a nuestra cartera y es coherente con nuestra estrategia de invertir en activos de carreras de purasangres de primer nivel con potencial de crecimiento a largo plazo», afirmó Bill Carstanjen, Director Ejecutivo de CDI. «Al mantener la propiedad intelectual del Preakness dentro de la industria de las carreras, CDI apoyará los esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial de un Pimlico y un Preakness Stakes renovados dentro de la Triple Corona y el panorama más amplio del deporte y el entretenimiento», expresó.

El Preakness Stakes se ha corrido en Pimlico desde 1873 y es el segundo paso de la triple corona para purasangres de tres años del turf en Estados Unidos, mientras que el Black Eye Susan Stakes G2 es una de las pruebas más importartes para potras de tres años que se corre antes de la celebración del Preakness en el propio Pimlico, que este año se realizará en Laurel Park debido a los trabajos de remodelación del óvalo mencionado.