Autoridad de Estadios de Maryland aprueban compra de Laurel Park después del Preakness Stakes

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Este martes se ha dado a conocer que las Autoridad de Estadios de Maryland aprobó el lunes la compra del hipódromo de Laurel Park, por $48.5 millones de dólares a Stronach Group luego que se realice el Preakness Stakes del próximo 16 de mayo en el mencionado recinto de Baltimore.

Estados Unidos: Maryland compra hipódromo de Laurel Park

«La decisión tomada hoy por la junta es significativa y verdaderamente transformadora por varias razones», declaró Craig Thompson, presidente de la Autoridad de Estadios de Maryland, en un comunicado. «Los ciudadanos de Maryland y de otros lugares deberían estar orgullosos del trabajo en equipo, la diligencia y el compromiso con la prudencia financiera que han llevado a esta importante votación». Informó el directivo a los medios locales al darse a conocer la información.

La compra que había sido aprobada inicialmente en el mes de enero, permitirá trasladar todas las operaciones de entrenamientos de purasangres de carreras a Laurel Park, mientras que las pruebas serán realizadas en Pimlico, apenas este listo luego de su remodelación que se cumple en estos momentos.

Laurel Park con 1.100 puestos para caballos en la actualidad y la compra permitirá ahorrar un estimado de $26.3 millones de dólares en la construcción de nuevas cajas en Pimlico, además de preservar 1.000 puestos de estacionamiento en los alrededores de los óvalos de Baltimore y 500 puestos de trabajos en Laurel Park.

Con esta compra, La Autoridad de Estadios de Maryland ya no tiene pensado en considerar una ubicación alternativa para el entrenamiento de carreras del estado, donde tenían en mente Shamrock Farm.