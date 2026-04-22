Kentucky Derby: Conoce los entrenadores que buscan volver a ganar la prueba de las Rosas

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A diez días para que celebre una nueva edición del Derby de Kentucky GI la prueba más importante de turf de Estados Unidos y el primer paso de la triple corona en Estados Unidos donde participan 20 ejemplares clasificados, y recorrerán una distancia de 1.800 metros por un pote de premio de $5 millones de dólares.

Kentucky Derby: Siete entrenadores que puede ganar el Derby nuevamente.

De los 20 ejemplares que ya tienen su puesto seguro y en caso que no se presenten ejemplares retirados en los próximos días, hay una lista muy selectiva de entrenadores que ya han ganado la prueba en versiones anteriores.

Uno de esos entrenadores que ha logrado ganar la prueba, pero lo ha hecho en más de una oportunidad, es el afamado Bob Baffert, quien, además, es el uno de los más ganadores de la prueba con seis, junto a Ben Jones. Baffert ganó su primera carrera de las rosas en 1997 y la más reciente en 2020 con Authentic.

Por su parte, los entrenadores Bill Mott y Doug O’neill y Todd Pletcher han conseguido ganar la prueba en par de oortunidades, y en el caso de Bill Mott, es el actual entrenador campeón de la prueba con el purasangre Soverignty y para está oportunidad, presenta a Chief Wallabee, nuevamente con Junior Alvarado.

Por su parte, los entrenadores Brad Cox, Kenneth McPeeck y Gustavo Delgado, han logrado el triunfo en una oportunidad.