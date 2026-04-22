Kentucky Derby: Lo que debes hacer si quieres ver en el hipódromo los ejercicios matutinos

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Desde este jueves 23 hasta el miércoles 29 de abril, existe la posibilidad de apreciar los briseos de los competidores que estarán tanto en el Kentucky Derby (G1) como las Kentucky Oaks (G1), en las propias instalaciones del óvalo de Churchill Downs.

En estas fechas, se habilitará la entrada sin costo alguno a todos aquellos que deseen ver a los contendientes de ambas carreras, en el horario de 7:15 a 7:30 de la mañana (ET), de acuerdo a la información suministrada desde el circuito de la ciudad de Louisville.

¿Cómo puedes ver gratis los ejercicios de los que corren en el Kentucky Derby?

Para poder entrar a Churchill Downs y disfrutar de los briseos, los visitantes deberán aparcar sus vehículos en los estacionamientos gratuitos identificados con los colores amarillos y turquesa que están junto a la Avenida Longfield. Sin embargo, solamente se permitirá estacionar hasta las 10:30 de la mañana.

Adicionalmente al parqueo sin costo alguno, estará disponible desde el día lunes un desayuno de primera clase en el restaurante Millonaires Row, con vista frente a la meta y la primera curva. También, en el Stakes Room, otro local de comida y bebida que cuenta con más de un siglo de existencia, ofrecerá opciones para los visitantes. Este se encuentra antes del punto de llegada.

Los ejercicios para las dos competencias más importantes del mes de mayo, serán hasta el jueves 30 de abril. Las Kentucky Oaks (G1) se correrá el viernes 1 de mayo a las 8:40 p.m. (ET) y el Kentucky Derby (G1) será el sábado 2 a las 6:59 p.m. (ET).

Es importante señalar también que, Churchill Downs contará con su día inaugural de esta temporada de primavera este sábado 25 de abril, y a las 2:00 de la tarde (ET) será el sorteo de los puestos de salida para las dos pruebas que atraerán la atención de los hípicos en el mundo.