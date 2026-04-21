Kentucky Derby: Chad Brown saca a Iron Honor de la carrera y entra Chip Honcho

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El potro Iron Honor, propietario del puesto 16 en la clasificación de la Ruta al Kentucky Derby, que pertenece a la cuadra de Chad Brown, no correrá en la edición 152 de la prueba más importante de América que será el sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs con $5 millones en premios.

En horas de la mañana de este martes 21 de abril, se da a conocer la noticia por parte del propio entrenador neoyorquino, que manifiesta la posibilidad de que el hijo de Nyquist forme parte de la nómina para el Preakness Stakes (G1), cuya sede el próximo 16 de mayo será el hipódromo de Laurel Park.

El nuevo integrante del Top 20 del Kentucky Derby

Al anunciarse la salida de Iron Honor, entra en la carrera Chip Honcho, potro descendiente de Connect en Miss My Rose que entrena Steven Asmussen, ganador de dos en seis salidas.

Chip Honcho, ganador del Gun Runner Stakes en Fair Grounds, estaba en el puesto 21 y ahora al ingresar a la nómina de los probables 20 participantes, su lugar lo asume Intrepido, pensionado de Jeff Mullins, que también “espera” por un retiro antes del próximo sábado 25, fecha en la que se realizarán las inscripciones y el sorteo de los puestos de pista.

Esto significa que, Chad Brown se queda solamente con Emerging Market, el ganador del Louisiana Derby (G2) y que será conducido por Flavien Prat para el Kentucky Derby (G1). Precisamente, el caballo que figuró allí en el quinto puesto fue Chip Honcho, a 11 1/2 cuerpos.

Emerging Market pertenece a los colores del Klaravich Stables, Inc. y está invicto en dos actuaciones. De un Maiden Special Weight fue llevado directamente al Louisiana Derby (G2), prueba en la cual obtuvo 100 puntos al ganador y su entrada al Kentucky Derby (G1).