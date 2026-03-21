Doblete para Flavien Prat: Consigue los 100 puntos del Louisiana Derby G2 con Emerging Market

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La jornada de clasificatorias para la edición 102 del Kentucky Derby continuó este sábado con varios Stakes en el recinto de Fair Grounds donde se realizó una nueva edición del Louisiana Derby G2 que da 100 puntos para un puesto en el Derby de las Rosas del próximo mes de mayo en el meeting de Churchill Downs.

Estados Unidos: Flavien Prat con Emerging Market consigue el Louisiana Derby G2

Con remate espectacular en los últimos 200 metros, el tresañero Emerging Market se llevó la victoria este sábado en la edición 2026 del Louisiana Derby G2 que se celebra en el recinto de Fair Grounds en un recorrido de 1.900 metros con un premio de $1. Millón de dólares a repartir y 200 puntos a los primeros cinco ejemplares que culminen la carrera.

El ejemplar fue presentado por el entrenador Chad Brown para Klaravic Stables, tuvo la monta del actual ganador del Premio Eclipse, Flavien Prat, para dejar unos parciales en la carrera de 22.65 en los primeros 400 metros, la media milla en 46,23 y los tres cuartos de milla en 1:10,65 al momento de cruzar en la curva y el ejemplar comenzaría a realizar su movida para pelear con Pavlovian hasta el espejo y dejar en el camino 1:36.47 los 1.600 metros y un tiempo final de 1:55.18 como tiempo final.

Emerging Market es un producto del semental argentino Candy Ride en Wild Express por Empire Maker el cual se mantiene invicto en dos presentaciones como purasangre y dejó unos dividendos de $6.00 a ganador, $4.00 el place y $2.80 el show de la carrera.

Con esta victoria, asegura uno de los 20 puestos que da el aparato de salida del primer paso de la triplecorona del turf en Estados Unidos y que inicia con el Derby de Kentucky en el ovalo de Churchill Downs el primer sábado del mes de mayo.