Kentucky Derby: The Puma llega a Churchill Downs con este llamativo trabajo previo

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La edición 152 del Kentucky Derby G1 que se realiza cada primer sábado del mes de mayo está a tan solo 12 días de ver luz y la mayoría de los ejemplares ya se encuentran en la arena del hipódromo de Churchill y uno de los últimos en llegar fue el potro de tres años, The Puma, entrenado por el venezolano Gustavo Delgado y montado por el astro criollo Javier Castellano.

Estados Unidos: The Puma llega a Churchill Downs con un trabajo previo

Antes de salir en carretera de la Florida a Kentucky, el hijo de Essencial Quality en Eve of War por Declaration of War realizó un trabajo previo en la pista del óvalo de Hallandale Beach en Gulfstream Park como parte de su preparación para la gran carrera que forma parte del meeting de Churchill Downs.

The Puma trabajó el pasado 18 de abril en la arena de Gulfstream Park, donde dejo un parcial de 60’3 en los 1.000 metros briseado, para ser el quinto mejor tiempo de la jornada de entrenamientos de ese día en la distancia mencionada. El potro consiguió su puesto en el aparato de partida del Derby de las Rosas gracias a su victoria en el Tampa Bay Derby G3 del pasado 7 de marzo y luego aseguró su clasificación con un segundo lugar ante Commandment en el Florida Derby G1.

El ejemplar tiene un triunfo en cuatro presentaciones y ha generado $442.000 en ganancias para sus propietarios. Debemos recordar que el entrenador Gustavo Delgado y el jockey Javier Castellano saben lo que es ganar el Derby de las Rosas juntos, al conseguirlo en la edición del 2023 con el ahora semental Mage.