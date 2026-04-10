Kentucky Derby: ¡A repetir la historia! The Puma ya tiene fecha para rodar a Churchill Downs

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Estamos a 22 días para que se celebre una nueva edición de los dos minutos más emocionantes del mundo, con la celebración de la edición 152 del Kentucky Derby G1 que se celebra cada primer sábado del mes de mayo y que este año tocó el 2 del mes mencionado y se realiza en el mítico óvalo de Churchill Downs.

Kentucky Derby: The Puma irá a Churchill Downs entre el 19 y 20 de abril

Cada día que pasa llegan más informaciones sobre cada uno de los ejemplares que tiene su cupo a participar en la edición 152 del Kentucky Derby G1 del próximo 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs.

Uno de los ejemplares que se presenta con un gran contendiente a ganar la competencia, es el potro The Puma, pensionado del entrenador venezolano Gustavo Delgado y que será montado por el astro venezolano Javier José Castellano, dupla que ya sabe ganar el Derby de las Rosas, la cual consiguieron en el 2023 con el ahora semental Mage.

El periodista hípico norteamericano dio a conocer la mañana de este viernes que el ejemplar será llevado por carretera a Kentucky, entre el 19 y el 20 de abril desde Gulfstream Park hasta el recinto de campeones en Churchill Downs.

El tresañero será ubicado en la cuadra 43, la misma donde en el 2023 estuvo ubicado el entonces potro y ahora semental Mage, a la postre, ganador de la edición 149 del Derby de las rosas con la misma dupla venezolana, segunda en conseguir la hazaña, luego de Juan Arias y Gustavo Ávila con Cañonera II en 1971.