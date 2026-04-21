Kentucky Derby: El jockey venezolano que pudiera participar con un ejemplar de Bob Baffert

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La Carrera más importante del hipismo en Estados Unidos se va a realizar el próximo sábado 2 de mayo dentro del meeting de Churchill Downs, donde los 20 mejores potros de tres años correrán en una distancia de 1.800 metros en lo que será su edición 152 de la historia.

Estados Unidos: Jockey venezolano que puede participar con un potro de Bob Baffert

Hasta el próximo viernes 1 de mayo, a las 9:59 de la noche, todos los propietarios y entrenadores de purasangres que tienen un inscrito en el Derby de Kentucky pueden notificar con antelación que van a participar o no en la carrera, esto permite que un listado previo de ejemplares que no lograron la puntación necesaria, puedan subir y entrar entre los 20 puestos disponibles en la carrera.

Así como ocurrió recientemente con el retiro del potro Otinho, el cual está perfilado a correr directamente el Preakness Stakes del 16 de mayo, o una prueba clasificatoria antes del Belmont Stakes G1, el cual se disputará el 6 de junio en Belmont Park. Con su salida, le dio pase de entrada al potro Chief Wallabee de Bill Mott con Junior Alvarado jockey.

En caso que en los próximos días se presenten al menos, dos ejemplares más retirados por cualquier circunstancia, desde una lesión, o un cambio de preparación, el primer ejemplar que tomaría ese puesto, sería Intrepido, del trainer Jeff Mullins con la monta del chileno Issac Berrios, el cual consiguió 38 puntos en las pruebas clasificatorias.

Mientras que en caso que exista un segundo retiro previo, el turno le llegará al potro de tres años, Litmus Test, pensionado del entrenador Hall of Fame, Bob Baffert, y el cual viene de ser montado por el jockey venezolano Francisco Arrieta. El tresañero logró 34 unidades en las clasificatorias para el Derby de las Rosas.