Kentucky Derby: Stark Contrast no va para las rosas. Entra Intrepido

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Más movimientos en los días previos al proceso de inscripción de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) que se celebrará el próximo 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, en distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros), con premio por repartir de $5,000,000.

El entrenador Michael McCarthy, anuncia este jueves 23 en horas de la mañana, que el potro Stark Contrast no competirá en la carrera de las rosas y su lugar lo asumirá Intrepido, representante del establo de Jeff Mullins.

La decisión de McCarthy que favorece a dos participantes

Como Stark Contrast será inscrito para ese mismo 2 de mayo pero en el American Turf (G1) contra los ejemplares de su misma generación en recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) y pote de $1,000,000 por repartir, esto hace que Intrepido entre ahora en el Top 20 de contendores del Kentucky Derby (G1).

Intrepido, cuarto en el Santa Anita Derby (G1) de este año, es ganador de dos carreras en seis actuaciones. Propiedad del Dutch Girl Holdings LLC and Irving Ventures LLC, ahora está en el lugar 17, lo que significa que Litmus Test, pensionado de Bob Baffert y Great White de John Ennis, suben a los puestos 21 y 22 respectivamente.

El sorteo de los lugares de salida será este sábado en el marco del día inaugural de la temporada de primavera de Churchill Downs. En el caso de Intrepido, ejercitó el pasado 19 de abril, una distancia de 800 metros en 47.20, calificado como el segundo mejor tiempo de 97 que hubo ese día sobre pista de arena rápida en Santa Anita.