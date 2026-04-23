Kentucky Derby: Empresario multimillonario adquiere intereses sobre el ejemplar The Puma

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Hace minutos se pudo conocer que los socios del ejemplar Bentornato, Caballo del Año en Florida y ganador de la Breeders’ Cup Sprint (G1), Michael and Jules Iavarone and Ira Rothblut’s TCC Stables, adquirieron parte del ejemplar The Puma, inscrito para correr la próxima semana en la edición 152 del Kentucky Derby (G1).

Kentucky Derby: El Puma tiene nuevo socio

El periodista destacado Mile Welsch (X/DRFWelsch) indicó en un post que Michael and Jules Iavarone and Ira Rothblut’s TCC Stables adquirieron intereses sobre el ejemplar The Puma; aunque no ha sido revelada cuál fue la negociación de la misma, estos importantes inversionistas hicieron lo mismo sobre el ejemplar Bentornato, quienes lograron parte y se unieron al Leon King Stable Corp. en una sociedad productiva.

The Puma, propiedad del OGMA Investments LLC, JR Ranch and High Step Racing LLC, adquirieron por $150,000 al hijo de Essential Quality en las subastas de OBS de abril 2025. El Puma, inscrito para el Kentucky Derby (G1), se encuentra en Churchill Downs, con miras a su preparación final.

Gustavo Delgado, entrenador venezolano, tiene la oportunidad de acudir a otro Derby con este linajudo corredor con la monta de Javier Castellano, la misma yunta del 2023 cuando visitaron el parque de vencedores en el Kentucky Derby (G1).

El Puma viene de llegar segundo en el Florida Derby (G1) el 28 de marzo, a nariz del ganador del evento, Commandment. Los puestos de partida para el evento que paraliza el mundo serán este sábado 25 de abril.