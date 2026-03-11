Mythical busca la gloria en el Any Limit Stakes este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de este sábado en Gulfstream Park presenta 12 competencias de alto nivel en el marco de la semana 16 del Championship Meet. Entre los eventos centrales destaca una nueva edición del Any Limit Stakes ($125,000), una prueba de 1.200 metros sobre la arena donde la potra Mythical acapara la atención de los aficionados.

El regreso de la campeona de Arindel Stud

Tras un debut de temporada discreto el pasado 31 de enero en el Forward Gal Stakes (G3), la hija de St Patrick’s Day busca reivindicarse. Mythical, que registró una impresionante campaña de cinco victorias en seis salidas como dosañera, contará nuevamente con la monta del jinete profesional Edgar Zayas. El equipo del Arindel Stud confía en que la potra recupere la forma que la llevó a conquistar dos selectivas el año pasado.

Rivales de peso en la nómina oficial

La competencia no será sencilla para la entrenada por Delgado. Entre las cinco rivales inscritas destaca A Fine Chardonnay, una hija de Maclean’s Music que debuta en 2026 bajo la preparación de Ian R. Wilkes y la conducción de Tyler Gaffalione.

La lista de participantes se completa con: