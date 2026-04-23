Bob Baffert escoge este nombre para el potro que costó $10.5 millones

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Develada la incógnita: El magnate saudí Amr Zedan, propiedad del Zedan Racing Stables, Inc., hace un anuncio importante dentro de su cuenta en la red social X. El mismo, contiene información relacionada con el nombre del potro hijo de Flightline en Lucrezia, que adquirió el pasado viernes en la subasta de la Ocala Breeders’ Sales, por la astronómica cifra de $10,500,000.

El dosañero, fue enviado al hipódromo de Santa Anita Park en Arcadia, California, donde llegó al establo de Bob Baffert. A principios de esta semana, salió por primera vez a la pista solamente a galopar y mientras ocurría esto, se definía el nombre que ahora llevará dicho ejemplar.

Así bautizan al potro millonario de Amr Zedan

De acuerdo al propio inversionista y empresario con impacto en el mundo del hipismo, Bob Baffert escogió el nombre de ZEDAN, en honor al padre de Amr, el Dr. Fareed M. Zedan, el cual conoció al famoso entrenador durante el viaje más reciente de este, a tierras del Reino de Arabia Saudita.

“Los dos congeniaron de maravilla y Bob eligió el nombre de ZEDAN como un gesto de cortesía para honrar a nuestra familia” apunta la publicación en redes que de una vez causa curiosidad y revuelo.

El Zedan Racing Stables, Inc. se ha caracterizado en los últimos tiempos por adquirir purasangres de ostentoso costo. El caso más reciente fue Barnes, hijo de Into Mischief, uno de los favoritos para ganar la Triple Corona el año pasado, pero que ni siquiera ha podido producir ni la mitad de los $3.2 millones que costó en la subasta.

Zedan, fue criado en Kentucky por Edward Seltzer, Beverly Seltzer y W.S.Farish. Su consignación fue efectuada por los agentes Hartley/DeRenzo Thoroughbreds, quienes también ostentan el récord de haber gestionado la compra del caballo más caro de la historia: The Green Monkey, cuyo valor fue de $16,000,000.