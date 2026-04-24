¿Podrá Samuel Marín conquistar este hecho histórico que tiene una década vigente?

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Samuel Marín, el jockey profesional venezolano, reafirma su posición como líder del hipódromo Tampa Bay Downs en Florida, semana tras semana. Con 135 triunfos, el criollo lidera con claridad sobre sus compatriotas Samy Camacho, Cipriano Gil, Sonny León y Daniel Centeno, quienes lo siguen en la parte superior de la tabla.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín rumbo al récord

La meta primordial de Samuel Marín, nativo de Trujillo, Venezuela, es seguir liderando en el meeting centenario de Tampa Bay Downs que culminará el próximo domingo 3 de mayo. Sin embargo, el venezolano ha tenido una temporada llena de victorias que lo han acercado a un récord que se ha mantenido imbatible durante la última década.

En la temporada 2014-2015, el jinete español Antonio Gallardo ganó la estadística de Tampa Bay Downs con la asombrosa cifra de 147 victorias. El europeo superó el registro que dejó el venezolano Daniel Centeno en la campaña 2007-2008, que conquistó con 144 primeros.

A tan solo siete días de carreras para que finalice esta temporada, donde se festejaron los 100 años del hipódromo de la ciudad de Oldsmar, Samuel Marín se encuentra a 12 triunfos de esa marca. ¿Podrá Marín, llegar a ella?

Para la reunión de este viernes 25 de abril, Marín montará en cada una de las nueve carreras pautadas, mientras que el sábado 25, tendrá ocho compromisos de las nueve carreras, y nueve en igual número de pruebas para el domingo.

En resumidas cuentas, Samuel Marín, tendrá 28 oportunidades para descontar la ventaja de la cifra tope en una temporada en Tampa Bay Downs, durante estos tres días de la penúltima semana de carreras en este circuito.