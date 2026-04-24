Kentucky Derby: Emerging Market realizó su trabajo final para el Derby de las Rosas

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A tan solo ocho días para el evento más rico del mundo, exclusivo para potros de tres años, el Kentucky Derby (G1), esta mañana en la pista de Churchill Downs, el ejemplar Emerging Market realizó su trabajo final para la presente carrera, que se corre el sábado 2 de mayo.

Kentucky Derby: Emerging Market ejercitó con Flavien Prat

La mañana de este viernes 24 de abril, en la pista de Churchill Downs, muy concurrida para los ejemplares que participan para el Kentucky Oaks (G1) y Kentucky Derby (G1), varios ejemplares realizaron su último trabajo de cara a los eventos más importantes, exclusivos para ejemplares de tres años.

Emerging Market, hijo del argentino Candy Ride, llega al Kentucky Derby (G1) en calidad de invicto en dos presentaciones. Su anterior compromiso fue una victoria contundente en el Louisiana Derby (G2) en Fair Grounds el pasado 21 de marzo. Prueba que lo catapultó para la edición 152 de las Rosas.

El presentado por Chad Brown, ganador de cinco premios Eclipse, trabajó 1,000 metros en 1:00 1/5 con un split de 800 en :47 3/5, con un remate de 13 2/5 el último furlong en su trabajo final con la monta de su jinete Flavien Prat.

Este sábado 25 de abril, en el opening day de Churchill Downs, se conocerán los puestos de partida de los 20 participantes para la edición 152 del Kentucky Derby (G1).