Kentucky Derby: So Happy con Mike Smith a bordo lució impecable en su trabajo final

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A una semana para el evento que mueve mayorías, el Kentucky Derby (G1), los ejemplares que están nominados hacen su último movimiento de cara a la carrera que tiene una premiación de 5 millones de dólares. La más alta para ejemplares de tres años en el mundo. Un total de 20 potros de segundo año de carrera dirán presente para la edición 152 que se corre el próximo sábado 2 de mayo sobre la arena del mítico hipódromo de Churchill Downs.

Kentucky Derby: So Happy ajustó para el Derby de las Rosas

So Happy, uno de los grandes candidatos que suena para estar decidiendo el Kentucky Derby (G1), realizó su trabajo final para el próximo sábado con el jinete miembro del Salón de la Fama, Mike Smith.

La pista principal de Churchill Downs, durante la mañana de este viernes, estuvo muy concurrida, en especial para los ejemplares que estarán participando en los eventos más importantes a correrse durante el año, en ocho días.

So Happy, un hijo de Runhappy en So Cunning por Blame, llega al Derby de las Rosas, con tres victorias en cuatro presentaciones. Victorias que incluyen el San Vicente Stakes (G2) y el Santa Anita Derby (G1), que fue la última actuación para el entrenado de Mark Glatt el 4 de abril.

So Happy, propiedad de Norman Stables LLC y Saints or Sinners, abrió cancha en Churchill Downs, con un ejercicio final de 1,000 metros en 1:00 1/5, finalizando con un galope hasta los 1,200 metros en 1:14 1/5.

Este sábado 25 de abril, en el opening day de Churchill Downs, se conocerán los puestos de partida de los 20 participantes para la edición 152 del Kentucky Derby (G1).