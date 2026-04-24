Kentucky Derby: Golden Tempo realiza su ajuste final en Keeneland

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De cara a los preparativos para la edición 152 del Kentucky Derby (G1), los ejemplares participantes de ese evento finalizan sus trabajos definitivos. Entre ellos, Golden Tempo, en compañía de Brilliant Berti, ganador de múltiples carreras de grado y con ganancias de $2.4 millones, entrenado por Cherie DeVaux.

Kentucky Derby: Golden Tempo tiene previsto viajar a Kentucky el sábado

Golden Tempo, entrenado por Cherie DeVaux y propiedad de Phipps Stable y St. Elias Stable, trabajó por cuarta vez en Keeneland, todos en compañía, desde que terminó tercero en el Louisiana Derby el 21 de marzo.

Golden Tempo recorrió media milla en 47,4 segundos junto a Brilliant Berti. Está previsto que Golden Tempo salga de Keeneland el sábado a las 7 de la mañana, antes de la hora límite de las 11 de la mañana para que todos los caballos del Derby estén en Churchill Downs. Será el primer caballo de DeVaux en participar en la carrera.

Este sábado 25 de abril, en el opening day de Churchill Downs, serán sorteados los puestos de salida para el Kentucky Oaks (G1) y Kentucky Derby (G1).