Oficial: Conoce al jinete miembro Salón de la Fama que cuelga las botas

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La mañana de este viernes 24 de abril se dio a conocer el retiro oficial de las carreras de caballos en vivo del jinete miembro del Salón de la Fama, Patrick Husbands, así lo anunció a través de sus redes sociales.

Un retiro con grandes desafíos

Patrick Husbands, miembro del Salón de la Fama y uno de los jinetes más laureados de Canadá, se retira de las carreras, pero seguirá montando a caballo por las mañanas como galopador, según un comunicado de Woodbine.

Husbands, inicio su carrera en Canadá en 1994 y, a lo largo de la misma, acumuló más de 3714 victorias, 3197 segundos, 2783 terceros en 19821 compromisos de monta, con una producción de $184,051,647 para sus conexiones.

Además, sumó varios títulos de jinete en Woodbine y el premio Sovereign como el jinete más destacado de Canadá. Patrick, finalizó su campaña en 2025, con 30 victorias, incluyendo cinco Stakes, con producción de casi 2 millones de dólares.

Una carrera impecable

Patrick Husbands, con una carrea de 37 años dentro del deporte ecuestre, se retira con varios logros en su haber, en los que destaca con:

La Triple Corona canadiense en 2003 con Wando, convirtiéndose en el último ganador de esta competición. La victoria con Wando en la Queen's Plate fue la primera de sus tres triunfos en la carrera más prestigiosa de Canadá (posteriormente ganó en 2014 con Lexie Lou y en 2023 a bordo de Paramount Prince).

Ganador en siete ocasiones del premio Sovereign Award como jinete campeón. Es el equivalente al Eclipse en Estados Unidos.

Incluido en el Salón de la Fama de las Carreras Canadienses en 2024.

Ganó la Barbados Gold Cup cuatro veces y fue homenajeado con el "Día de Patrick Husbands" el 3 de enero de 2004, en su país natal Barbados.

Woodbine celebró el 30 aniversario de Husbands en las carreras canadienses con su propio "Día de Patrick Husbands" el 18 de mayo de 2024, y, apropiadamente, ganó la carrera de apuestas de ese día.

Husbands, de igual manera dejó saber, que no descarta en cualquier momento retomar la carrera, y seguir al menos un par de años. Pero por ahora, se mantendrá alejado, pero dentro de la profesión como jinete galopador.