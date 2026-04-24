Santa Anita Park anuncia nuevo protocolo para las carreras en césped desde la ladera

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Las autoridades del hipódromo de Santa Anita Park, con el objetivo de prevenir accidentes mortales como el ocurrido a principios de este mes, anunciaron los protocolos más recientes relacionados con las carreras en grama que se celebran en velocidad desde la ladera en el circuito situado en Arcadia, California.

Parque Santa Anita: Nuevas instrucciones para los sprint en la ladera

Una nota informativa señala que, el 4 de abril pasado, un accidente mortal ocurrió durante una carrera sprint sobre césped en la ladera del hipódromo de Santa Anita Park. Este suceso llevó al equipo veterinario, encabezado por la Dra. Dionne Benson, a establecer nuevos protocolos.

Estos protocolos buscan mejorar la seguridad en las carreras de descenso, como estos:

Limitar el formato a carreras de stakes y con hándicap.

Se prohíbe las carreras de reclamo o Claiming

No se pueden inscribir caballos para los Optional Claiming o reclamos opcionales.

Se prohíbe la participación de jinetes aprendices.

Asimismo, se estableció que los jinetes deben calentar a sus caballos en el descenso, realizando un recorrido que incluye el cruce de tierra antes de dirigirse a la salida.

A partir del comienzo de la temporada de Santa Anita, se han reportado numerosas muertes y lesiones. Sin embargo, no se ha comprobado que las carreras en laderas sean menos seguras que otros tipos de carreras.

Es importante resaltar que, de acuerdo con las restricciones vigentes, no ha habido jinetes aprendices en ninguna de las carreras en ladera. Estos protocolos son el resultado de un esfuerzo por mejorar la seguridad y reducir los riesgos en este tipo de carreras particulares que se llevan a cabo en Santa Anita.