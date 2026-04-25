¡Sangre venezolana en el exterior! Hijo de destacada yegua criolla impone su clase en Estados Unidos

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El hipódromo de Charles Town, ubicado en el estado de West Virginia, captó la atención de la afición este viernes 24 de abril. El óvalo estadounidense albergó una cartelera compuesta por nueve competencias, en las cuales la velocidad y la estrategia sobre la pista fueron los protagonistas principales.

A la altura de la novena y última competencia se corrió un Claiming de $16.200 de premio a repartir, reservada para ejemplares de tres y más años, en de 1700 metros (1 1/16 millas) en pista de arena.

Gran Andrews: Charles Town Datos Hípícos

En una demostración de superioridad sobre la pista, el ejemplar Gran Andrews se adjudicó la victoria en el lote de trece competidores inscritos. El corredor de siete años, identificado con el número 4 en su gualdrapa, cruzó la meta en la posición de honor, con tiempo oficial de 1:49.10 para el recorrido de 1.700 metros.

La conducción del jinete dominicano Juan de Dios Acosta resultó clave para el éxito del pupilo de Michael Jones Jr., preparador responsable del excelente estado físico del purasangre pues defendió con éxito los colores de Robert Proulx.

Gran Andrews, es nacido y criado en el SJT Racing Stable y es un hijo de Jess’s Dream en la yegua venezolana La De Andrea (campeona madura de Valencia), además de ser nieto materno del también criollo Seneca. Arrojó $7.20 por concepto de ganador, $3,20 el placé y $2,40 el show.

Con esta victoria, el pupilo de Jones logra su primer lauro en esta temporada y la número 22 en su campaña de por vida en la Unión Americana, más una producción de $353.747.