Samuel Marín se quedó a tiro de esta marca histórica que se mantiene vigente por 46 años en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes, el hipódromo de Tampa Bay Downs confeccionó una cartelera de nueve carreras, en la que el jinete venezolano Samuel Marín firmó igual número de compromisos para lograr seis victorias, que lo convierten en el jinete más valioso de la cartelera, no solo en la Florida, sino en Estados Unidos.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín casi alcanza una marca histórica

Samuel Marín, con estas seis victorias logradas en la tarde con She’s a Gamer, Revolutionnaire (FR), Yes I Will, Aibell, Sugar Magnolia (IRE) y Little Gussie, se quedó a una del récord establecido por el jinete jamaiquino Richard DePass, quien hizo campaña exitosa en la década de los 70 y 80 en la hípica en Norteamérica.

El jinete Richard DePass estableció un récord histórico en Tampa Bay Downs el 15 de marzo de 1980 al ganar las 7 carreras en las que participó durante una sola jornada (un récord de 7 de 7), según Equibase.

Este logro lo convirtió en el primer jinete en la historia del hipismo en conseguir una marca perfecta de siete victorias en una misma cartelera. En aquel momento, el hipódromo operaba bajo el nombre de Florida Downs, pero fue precisamente en 1980 cuando cambió su nombre al actual Tampa Bay Downs.

¿Qué hizo Richard DePass dentro de la hípica americana?

Richard DePass (conocido como "Richie" en la industria) es recordado no solo por sus logros en la pista, sino también por su papel fundamental en la gestión de carreras de nuevos talentos de la hípica.

Aspectos clave de su carrera:

Hito histórico: Fue el primer jinete nacido en Jamaica en competir en el prestigioso Derby de Kentucky.

Fue el primer jinete nacido en Jamaica en competir en el prestigioso Derby de Kentucky. Récord Guinness: Ostentó el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de victorias conseguidas en un solo día.

Ostentó el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de victorias conseguidas en un solo día. Carrera como agente: Tras retirarse de la monta activa, se convirtió en un respetado agente de montas en Estados Unidos, trabajando con jinetes destacados como el panameño Luis Sáez.

Tras retirarse de la monta activa, se convirtió en un respetado agente de montas en Estados Unidos, trabajando con jinetes destacados como el panameño Luis Sáez. Trayectoria: Es parte de una destacada lista de jinetes jamaicanos que triunfaron en las pistas estadounidenses y canadienses.

Impacto: Fue una marca mundial para la época y sigue siendo uno de los hitos más recordados en la historia del óvalo de Oldsmar.

Richard DePass, coleccionó 1,322 victorias, 1,257 segundos, 1,244 terceros en 10,499 compromisos de monta con una producción de $8,689,315 para sus conexiones, entre 1976 y 1988.