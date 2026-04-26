Hazaña cumplida: El caballo más rico de la historia ratifica su hegemonía en la FWD Queen Elizabeth II Cup (Gr1)

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Romantic Warrior (número 2 en la gualdrapa) alcanzó la inmortalidad hípica este domingo 26 de abril en el Sha Tin Hong Kong Racecourse. El caballo más rico de la historia conquistó el FWD Queen Elizabeth II Cup (Gr1) por cuarta ocasión consecutiva, tras sus triunfos en 2022, 2023 y 2024.

Con esta hazaña, el ejemplar aseguró un récord absoluto en la selectiva, prueba central del FWD Champions Day que repartió una bolsa de 30 millones de dólares de Hong Kong.

El pupilo de Danny Shum detuvo el cronómetro en 2:00,64 para la distancia de 2.000 metros sobre la pista de grama.

Romantic Warrior: Logra su 14to carrera de Grupo 1

Asimismo, Romantic Warrior conducido por James McDonald y bajo el entrenamiento de Danny Shum obtuvo su decimocuarto triunfo en el Grupo 1 y aumentó sus ganancias récord mundiales 271.46 millones de dólares de Hong Kong.

El látigo McDonald no ocultó su asombro ante la condición física del caballo: “Él (Romantic Warrior) se siente enorme. Me quito el sombrero ante Danny y su equipo y son simplemente increíbles. Probablemente sea lo mejor que jamás haya visto. Se veía increíblemente bien y está muy relajado. En Dubai y Arabia Saudita, estaba realmente nervioso, e incluso en su trabajo, estaba nervioso”.

Por su parte, el preparador Danny Shum subrayó la conexión especial con su pupilo: “Estoy agradecido de tener Romantic Warrior, y Romantic Warrior también está agradecido por mí. Mi equipo ha trabajado mucho con él. Ha estado en buena forma esta temporada y esta es su mejor distancia (2000 metros) en Hong Kong. Estaba bastante seguro de que podría ganar esto”.