¡Hazaña lograda! Leonel Reyes Ramos conquista su victoria 1.000 en Estados Unidos

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El óvalo de Gulfstream Park se convierte este sábado 25 de abril de 2026 en el epicentro del hipismo estadounidense. La directiva del circuito programó una cartelera de alto nivel compuesta por 11 competencias, donde el espectáculo y la calidad de los purasangres garantizan una tarde de emociones intensas.

La jornada destaca por la disputa de seis Stakes sin Grado, pruebas de gran prestigio que forman parte esencial del calendario del Royal Palm Meet. Estos eventos reúnen a destacados corredores, jinetes y entrenadores que buscan consolidar su dominio en la presente temporada en el óvalo situado en Hallandale Beach, Florida.

Leonel Reyes: Cifra dorada 1.000 victorias Gulfstream Park

El jinete venezolano Leonel Reyes Ramos consiguió la victoria número 1.000 en la hípica norteamericana. La histórica hazaña ocurrió en la quinta competencia del programa, un Optional Claiming con bolsa de 70.000 dólares para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.700 metros en pista de grama

La victoria llegó sobre el lomo de Papa Golf, un purasangre de cuatro años preparado de su compatriota, José Francisco “Kikito” D’Angelo, quien presentó al corredor en óptimas condiciones físicas.

El tiempo final fue para 1:39.3 para el trayecto de 1.700 metros y abonó un dividendo de $13.00 a Ganador, $6.60 al Placé y $4.40 al Show.

Para Reyes Ramos, este éxito representa su tercer lauro de la actual temporada y suma ahora 1.000 triunfos de por vida en Norteamérica, lo cual ratifica el prestigio y la calidad de la escuela de jinetes de Venezuela en escenarios internacionales.

Esta cifra redonda consolida a Leonel Reyes Ramos como un referente de efectividad y profesionalismo en los circuitos más competitivos de la Unión Americana.