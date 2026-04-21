Leonel Reyes Ramos buscará el jueves con estas montas su victoria 1.000 en Estados Unidos

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Este jueves en el hipódromo de Gulfstream Park, comenzará la tercera semana de acción del Royal Palm Meet con una programación de ocho competencias a partir de las 12:50 del mediodía de este de Estados Unidos y Venezuela, y donde la primera carrera será un Maiden Claiming de $31.000 para potras de tres años nacidas en el condado en una distancia de 1.700 metros en arena.

Estados Unidos: Leonel Reyes Ramos este jueves por su victoria 1.000 en USA

Luego de haber regresado a las pistas de arena en la segunda semana del Royal Palm Meet tras una lesión de tobillo que sufrió la temporada anterior, el jockey profesional venezolano Leonel Reyes Ramos alcanzó par de victorias en la jornada del carreras del sábado y se colocó a un triunfo de su victoria número 1.000 de por vida en Estados Unidos.

Reyes Ramos buscará este jueves en la primera agenda de la tercera semana, en ser el nuevo integrante de la selecta lista de látigos criollos con cuatro números de lauros en los óvalos norteamericanos, la cual es liderada por el astro zuliano Javier José Castellano, quien busca este año llegar a las 6.000 victorias en su carrera.

Reyes tiene para la jornada de carreras del jueves, dos compromisos de montas a cumplir, el primero de ellos en la segunda competencia, en un Starter Allowance de $41.000, reservado para ejemplares de tres y más años en recorrido de 1.700 metros en grama, donde montará a McKellen, pensionado del trainer criollo José Francisco D’Angelo.

Luego, en la quinta prueba de la agenda del jueves, se realizará un Maiden Claiming de $44.000 para potras de tres años en distancia de 1.600 metros (grama), en la cual, Leonel Reyes Ramos montará a la potra Gallega del también criollo Ramon Minguet.