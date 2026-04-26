¡A paso de leyenda! Samuel Marín firma doblete el sábado y está cerca de llegar al récord de Antonio Gallardo

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El jinete profesional venezolano Samuel Marín dictó una cátedra de consistencia este sábado 25 de abril en el óvalo de Tampa Bay Downs. Con una agenda de ocho compromisos, el talentoso látigo criollo logró cruzar la meta en primer lugar en dos ocasiones, éxito que lo afianza en la cima de la estadística de jinetes en el prestigioso circuito de Florida.

Samuel Marín: Victorias Sábado Tampa Bay Downs Datos Hípicos

La primera conquista de la tarde ocurrió en la segunda competencia del programa. Marín guio con precisión al ejemplar de cuatro años R Winchester (número 2 en la gualdrapa) en un Maiden Claiming con bolsa de 25.000 dólares.

Bajo la preparación de Alexis Cordero López, el ejemplar detuvo el crono en 1:03.4 para el trayecto de 1.100 metros. Los dividendos en taquilla reflejaron el respaldo del público: $4,60 a Ganador, $2,60 al Placé y $2,10 al Show.

La faena del venezolano se completó en la sexta carrera del cartel, un Starter Optional Claiming de 28.000 dólares. En esta oportunidad, Marín condujo a la yegua Long Gone Sally (número 2), preparada por la entrenadora Lynn Rarick que respondió con solvencia, al registrar tiempo de 1:24,1 para los 1.400 metros, por lo que abonó $5,40 a ganador, $3,60 el placé y $2,60 el show.

Tampa Bay Downs: Samuel Marín cerca al récord de Antonio Gallardo

Con estas victorias logradas este sábado, Marín sigue en el liderato con 143 victorias, y está a cuatro para llegar a la cifra soñada de 147 victorias ganadas por el jinete español Antonio Gallardo en la temporada 2014-2015 en el mismo circuito de Florida.

La jornada de este domingo 26 de abril se perfila como una de las más prometedoras para el destacado jinete venezolano, por lo que tendrá un total de nueve compromisos que lo mantendrán en acción.