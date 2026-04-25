Cátedra de conducción: Atleta Meridiano 2025 conquista el FHBPA Fillies and Mares Turf de $100.000

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La sexta competencia de la programación de este sábado 25 de abril en Gulfstream Park se corrió el FHBPA Fillies and Mares Sprint Stakes para yeguas de cuatro y más años, en distancia de 1.300 metros en pista de arena y con un premio a repartir de $100.000.

En principio la nómina era de siete participantes, pero, tras el retiro de tres yeguas, el listado quedó en cuatro corredoras inscritas.

Gulfstream Park: Junior Alvarado con Nic's Style Victoria Stakes

La yegua castaña Nic’s Style, identificada con el número 5 en su gualdrapa, confirmó su condición de estrella sobre la arena.

Bajo la conducción del Atleta Meridiano 2025, Junior Alvarado, la pupila de William Mott ejecutó una carrera impecable para adjudicarse la victoria. El crono oficial registró 1:17.13 para el recorrido de 1.300 metros.

Con este éxito, la defensora de los colores del Rousseau Racing acumula 8 triunfos en 14 presentaciones y otorgó un dividendo de $2.20 a Ganador y $2.10 al Placé.

Nic’s Style mostró una vez más la calidad que la caracteriza y ratificó el excelente estado físico que le imprimió el entrenador William Mott.

Esta victoria la posiciona como una de las corredoras más confiables de su división para los próximos compromisos de la temporada.