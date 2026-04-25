Mythical del venezolano Jorge Delgado les metió un galope en el FHBA Sophomore Fillies Sprint Stakes en Gulfstream Park

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La novena competencia del sábado 25 de abril en el óvalo de Gulfstream Park fue el FHBA Sophomore Fillies Sprint Stakes de $100.000 para potras de tres años en recorrido de 1.200 metros en pista de arena.

Esta competencia selectiva formó parte de la cartelera de carreras sabatina como parte del Royal Palm Meet disputado en la pista de Hallandale Beach, Florida, Estados Unidos.

Mythical: Jorge Delgado triunfo Stakes Gulfstream Park Datos Hípicos

La calidad de Mythical (número 5) quedó de manifiesto una vez más sobre la pista. En un lote compuesto por ocho corredoras inscritas, la pupila del entrenador venezolano Jorge Delgado no dio tregua a sus rivales y consolidó una victoria contundente.

Tras aguardar el momento oportuno, el jinete puertorriqueño Edgard Zayas llamó a correr a su conducida en la recta final, por lo que la potra respondió con un reverendo galope hasta cruzar el espejo en franca ganancia.

El tiempo oficial de la prueba fue para 1:09.2 para el recorrido de 1.200 metros y dejó en taLa victoria otorgó un dividendo de $2.20 a Ganador, mientras que el Placé y el Show se situaron en $2.10.

La hija de St. Patrick’s Day en Lailoni, logra su séptimo triunfo en nueve presentaciones, mientras que su producción monetaria es de $684.615, lo cual la posiciona como una de las piezas más talentosas en la cuadra del destacado trainer criollo.